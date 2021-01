Ligue A (FJ15) : Mulhouse sur sa lancée, Nantes tombes de haut

Goliat porte Marcq-en-Baroeul

VOLLEY - LIGUE A (F) / 15EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021



Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Douzième victoire en treize matchs pour Mulhouse ! Les Alsaciennes, leaders de Ligue A, sont allées s'imposer 3-1 en 1h43 à Istres (13eme) : 13-25, 23-25, 25-18, 21-25. Malgré un coup de mou dans la troisième manche, elles sont parvenues à l'emporter, grâce notamment aux 15 points d'Anna Haak et de Héléna Cazaute (17 points pour Beatriz De Gracz Santos côté provençal). Derrière, Le Cannet (6eme) a signé la grosse surprise de la soirée en allant gagner 3-0 à Nantes, troisième : 28-30, 21-25, 18-25 en 1h27. Nia Kai Reed a été la grande artisane de cette victoire, avec ses 26 points, alors que Carli Snyder en a marqué 12 pour Nantes, qui est passé à côté de son match.Dans un match de milieu de tableau, Marcq-en-Baroeul, 7eme, est allé gagner 3-1 à Terville-Florange, 9eme : 23-25, 14-25, 25-19, 18-25 en 1h44. Karolina Goliat a marqué 21 points pour les Nordistes et Taylor Mims 22 pour les Mosellanes. Enfin, Chamalières, 12eme, s'est donné un peu d'air en allant gagner 3-0 chez les jeunes joueuses de France Avenir 2024 : 18-25, 22-25, 10-25 en 1h06. Christelle Tchoudjang finit avec 15 points et Leïa Ratahiry et Halimatou Bah avec 9.- Mougins : 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-22)Vandoeuvre-Nancy -: 0-3 (22-25, 25-27, 23-25)Istres -: 1-3 (13-25, 23-25, 25-18, 21-25)France Avenir 2024 -: 0-3 (18-25, 22-25, 10-25)Terville-Florange -: 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 18-25)Nantes -: 0-3 (28-30, 21-25, 18-25)17h00 : Saint-Raphaël - Béziers