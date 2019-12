Ligue A (F/J13) : Nantes chute, Mulhouse ne tremble pas

VOLLEY – LIGUE A (F) / 13EME JOURNEE

La Ligue A féminine est toujours dominée par Mulhouse. Mais désormais, c'est Cannes qui suit. Ces deux formations se sont imposées ce samedi soir lors de la 13eme journée du championnat de France. Les Alsaciennes ont ramené un succès de Venelles (3-1) alors que les Azuréennes ont triomphé de Chamalières (3-1). Elles comptent respectivement 34 et 31 points à une journée de la trêve hivernale. Le RC Cannes a désormais une unité de plus que les Nantaises qui ont été battues par Le Cannet (3-0).Il y a deux semaines, c'est Mulhouse qui était tombé dans les Alpes-Maritimes. Nantes restait sur neuf victoires toutes compétitions confondues avant ce non-match. Dans les autres rencontres du soir, Vandoeuvre a battu France Avenir 2024 (3-0), Saint-Raphaël a triomphé de Mougins (3-1), Paris est revenu du Nord avec une victoire sur Marcq-en-Baroeul (3-1) et Béziers s'est arraché pour venir à bout de Terville-Florange (2-3).France Avenir 2024 –: 0-3 (15-25, 15-25, 15-25)– Mougins : 3-1 (25-19, 24-26, 25-14, 28-26)Marcq-en-Baroeul –: 1-3 (20-25, 25-27, 25-15, 20-25)Chamalières –: 1-3 (13-25, 18-25, 25-23, 21-25)– Nantes : 3-0 (25-14, 25-23, 25-18)Terville-Florange –: 2-3 (29-27, 25-18, 16-25, 15-25, 12-15)Venelles –: 1-3 (10-25, 26-24, 20-25, 14-25)