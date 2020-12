Ligue A (F/J12) : Béziers accroché à Mulhouse, Nantes s'empare seul de la tête du championnat

Il y a du changement en tête de la Ligue A féminine. Alors que Nantes et Béziers se partageait la première place avant la 12eme journée, des résultats différents ont fait évoluer la situation. En effet, à l’occasion de la réception d’Istres, les Nantaises ont été inquiétées pendant une deuxième manche qui a vu les coéquipières de Mia-Taylor Swanegan (17 points) revenir à un set partout. Carli Snyder (22 points) et les Nantaises ont ensuite déroulé pour s’imposer en quatre manches (25-20, 22-25, 25-18, 25-19). Dans le même temps, dans le choc du haut de tableau, Béziers s’est imposé au tiebreak sur le parquet de Mulhouse. Menant deux manches à une, les coéquipières de Malina Terrell (16 points) ont vu les Alsaciennes, emmenées par Ivana Vanjak (23 points) revenir à deux manches. Le dernier set a été à sens unique avec les Biterroises qui n’ont laissé que quatre points à leurs adversaires (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 4-15). Avec seulement deux points pris avec ce succès, Béziers compte désormais un point de retard sur Nantes alors que Mulhouse, battu pour la première fois de la saison, pointe à trois longueurs avec un match en moins.

Vandoeuvre Nancy repart, Le Cannet enchaîne

Derrière le trio de tête, Vandoeuvre Nancy a profité à plein de la réception de France Avenir 2024. Les coéquipières de Maja Burazer et Ajla Paradzik (12 points chacune) n’ont pas fait de détail (25-16, 25-14, 25-11) et consolident leur quatrième place devant Marcq-en-Barœul. Les Nordistes, en déplacement à Mougins, se sont imposées en trois manches (18-25, 29-25, 25-27) et restent à une longueur des Lorraines. Une victoire nécessaire car tant Le Cannet que le RC Cannes n’ont pas coupé leur effort. Les joueuses du Voléro ont signé un quatrième succès de suite face à Terville-Florange (25-16, 25-27, 25-23, 25-22) alors que les Cannoises ont, elles, enchaîné une troisième victoire consécutive à l’occasion de leur déplacement à Saint-Raphaël (20-25, 18-25, 20-25). Le Cannet et le RC Cannes en profitent pour dépasser Venelles au classement. Les joueuses de la banlieue d’Aix ont confirmé leurs difficultés du moment avec une quatrième défaite de suite à l’occasion de leur déplacement chez l’avant-dernier, Chamalières (25-22, 18-25, 25-19, 22-25, 15-12).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 12EME JOURNEE

Samedi 5 décembre 2020

Le Cannet - Terville-Florange : 3-1 (25-16, 25-27, 25-23, 25-22)

Mougins - Marcq-en-Barœul : 0-3 (18-25, 29-25, 25-27)

Vandoeuvre Nancy - France Avenir 2024 : 3-0 (25-16, 25-14, 25-11)

Saint-Raphaël - RC Cannes : 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)

Chamalières - Venelles : 3-2 (25-22, 18-25, 25-19, 22-25, 15-12)

Mulhouse - Béziers : 2-3 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 4-15)

Nantes - Istres : 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-19)



Exempt : Paris Saint-Cloud