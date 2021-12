Ligue A (F/J12) : Battu par Béziers, Le Cannet abandonne la première place à Mulhouse

Le Cannet a perdu de sa superbe. Après avoir lancé leur saison par une série de neuf victoires consécutives, les joueuses de Lorenzo Micelli ont concédé ce samedi à Béziers un deuxième revers en trois matchs. Si la première manche a été accrochée, les Angels se sont ensuite nettement détaché notamment grâce à Bianca Cugno (21 points). Le résultat est une victoire en trois manches sèches (28-26, 25-19, 25-20) qui voit le Volero tomber de son piédestal. En effet, dans le même temps, Mulhouse a fait peu de cas de Venelles. Rarement mises en difficulté par les Provençales, les coéquipières de Kimberly Drewniok et Amanda Coneo Cardona (14 points chacune) s’imposent très facilement (25-21, 25-20, 25-18). Pour un point, Mulhouse prend l’avantage au classement.

Saint-Raphaël et Marcq-en-Barœul se rapprochent de Nantes

Au lendemain du succès du RC Cannes face à Vandoeuvre Nancy et alors que Nantes a vu son match à Terville Florange être reporté, Saint-Raphaël se rapproche de la quatrième place. Les Varoises ont, en effet, pris le meilleur sur Chamalières en quatre manches (27-29, 25-19, 25-20, 25-23) pour revenir provisoirement à un point des Nantaises. Marcq-en-Barœul a également profité de l’occasion pour réduire l’écart grâce à leur succès sur le parquet de Paris Saint-Cloud en quatre manches (25-21, 16-25, 23-25, 21-25). Enfin, le duel des deux derniers du classement a vu Evreux prendre le meilleur sur France Avenir 2024 (18-25, 16-25, 25-22, 20-25) et distancer l’équipe basée à Albi de cinq points grâce à son deuxième succès de la saison.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 12EME JOURNEE

Vendredi 3 décembre 2021

RC Cannes - Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-22, 25-21, 25-13)



Samedi 4 décembre 2021

Saint-Raphaël - Chamalières : 3-1 (27-29, 25-19, 25-20, 25-23)

Béziers - Le Cannet : 3-0 (28-26, 25-19, 25-20)

France Avenir 2024 - Evreux : 1-3 (18-25, 16-25, 25-22, 20-25)

Mulhouse - Venelles : 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

Paris Saint-Cloud - Marcq-en-Barœul : 1-3 (25-21, 16-25, 23-25, 21-25)



Reporté à une date ultérieure

Nantes - Terville-Florange