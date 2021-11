Ligue A (F/J11) : Nantes passe troisième à bonne distance du Cannet et Mulhouse

Le Cannet repart de l’avant. Battues par Nantes le week-end dernier, les joueuses de Lorenzo Micelli ont profité de la réception de France Avenir 2024, lanterne rouge de Ligue A féminine avec aucune victoire depuis le début de la saison, pour faire le plein de confiance. Le résultat est une victoire en trois manches (25-19, 25-12, 27-25) qui permet au Volero de conserver deux points d’avance sur Mulhouse. Les Alsaciennes, pour leur part, ont pris les trois points de la victoire à l’occasion de l’affiche face au RC Cannes (31-29, 16-25, 25-22, 25-20). Un duo de tête qui maintient une distance de sécurité de six points sur la troisième place qui est désormais dans les mains de Nantes. Profitant du revers des Cannoises, les joueuses de Loire-Atlantique gagnent un rang au bénéfice de leur succès sur le parquet de Venelles en quatre manches (24-23, 25-27, 17-25, 20-25).

La bonne affaire de Terville-Florante

Le podium, Saint-Raphaël le voit d’un peu plus loin désormais. Les Varoises ont, en effet, vu leur série de trois victoires consécutives prendre fin sur le terrain de Marcq-en-Barœul (25-21, 27-29, 25-20, 25-29). Un succès qui permet aux Nordistes de compter désormais le même nombre de points que Terville-Florange et Paris Saint-Cloud. Le club de Moselle s’est imposé sur le parquet du promu Evreux en quatre manches (22-25, 18-25, 25-22, 23-25). Les Franciliennes, quant à elles, ont signé un troisième revers consécutif lors de leur déplacement à Vandoeuvre-Nancy (25-16, 25-17, 25-19). Une égalité de points qui permet à Terville-Florange d’occuper la sixième place à un point de Saint-Raphaël et quatre du RC Cannes.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 11EME JOURNEE

Samedi 27 novembre 2021

Evreux - Terville-Florange : 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 23-25)

Marcq-en-Barœul - Saint-Raphaël : 3-1 (25-21, 27-29, 25-20, 25-29)

Le Cannet - France Avenir 2024 : 3-0 (25-19, 25-12, 27-25)

Mulhouse - RC Cannes : 3-1 (31-29, 16-25, 25-22, 25-20)

Vandoeuvre-Nancy - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-16, 25-17, 25-19)

Venelles - Nantes : 1-3 (24-23, 25-27, 17-25, 20-25)



Dimanche 28 novembre 2021

17h00 : Béziers - Chamalières