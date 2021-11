Ligue A (F/J11) : Facile victoire pour Béziers face à Chamalières

Béziers retrouve des couleurs. Battues par Terville-Florange le week-end dernier, les Angels ont profité de la réception de Chamalières pour signer une cinquième victoire en onze matchs de Ligue A féminine cette saison. La première manche a été dominée de bout en bout par les Biterroises, qui ont tout de même vu leurs adversaires revenir deux fois à égalité. Toutefois, avec quatre des cinq derniers points, les joueuses de Fabien Simondet ont pris l’avantage dans cette rencontre. Si l’entame du deuxième set a ressemblé à celle de la première, Chamalières était décidé à réagir. Toutefois, les joueuses du Puy-de-Dôme n’ont jamais pu faire mieux que prendre un point d’avance.

Béziers tout en contrôle

Plus tranchant, Béziers a converti sa première balle de set pour faire le break dans cette rencontre. D’abord accrochée, la troisième manche a changé de scenario quand les Angels ont signé un 6-1 pour prendre cinq points d’avance et s’envoler vers la victoire (25-21, 25-23, 25-15). Un succès qui permet aux Héraultaises de passer devant leur victime du soir à la 11eme place, restant à un point de Vandoeuvre-Nancy et revenant à deux longueurs de Venelles. Pour Chamalières, le rebond vu face à Marcq-en-Barœul n’aura finalement pas duré longtemps et le club recule à la 12eme place, avec toutefois une marge bien solide sur Evreux et France Avenir 2024, qui occupent les deux dernières places du classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 11EME JOURNEE

Samedi 27 novembre 2021

Evreux - Terville-Florange : 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 23-25)

Marcq-en-Barœul - Saint-Raphaël : 3-1 (25-21, 27-29, 25-20, 25-29)

Le Cannet - France Avenir 2024 : 3-0 (25-19, 25-12, 27-25)

Mulhouse - RC Cannes : 3-1 (31-29, 16-25, 25-22, 25-20)

Vandoeuvre-Nancy - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-16, 25-17, 25-19)

Venelles - Nantes : 1-3 (24-23, 25-27, 17-25, 20-25)



Dimanche 28 novembre 2021

Béziers - Chamalières : 3-0 (25-21, 25-23, 25-15)