Ligue A (F/J10) : Victorieux face au RC Cannes, Nantes reprend la deuxiÃ¨me place

Les matchs en retard font les affaires de Nantes. Après avoir dominé Mougins ce samedi, les joueuses de Cyril Ong sont restées sur leur lancée à l’occasion d’un déplacement périlleux sur le parquet du RC Cannes, qui restait sur six victoires de suite en Ligue A féminine. Mais, en début de match, ce sont bien les Nantaises qui ont fait le jeu, remportant huit des dix premiers points... avant de connaître un temps faible qui a permis aux Cannoises de revenir à un point. C’est alors que la dynamique s’est une nouvelle fois inverser pour permettre à Nantes de remporter le premier set. Bien plus accrochée, la deuxième manche a été très indécise avec chacune des deux équipes qui a eu la main mais les coéquipières de Carli Snyder (18 points) ont une nouvelle fois eu le dernier mot.

Nantes met Mulhouse sous pression

Dos au mur, les joueuses de Filippo Schiavo se sont alors rebellées. Emmenées par Micaya White (16 points), les Cannoises ont pris le jeu à leur compte et, après avoir vu un avantage de quatre points précoce être effacé par les Nantaises, elle ont gardé la main pour prendre trois puis quatre et enfin cinq points d’avance, revenant ainsi à une manche de leurs adversaires. Echaudées par ce retournement de situation, les joueuses de Loire-Atlantique ont placé un grand coup d’accélérateur avec une série de neuf points consécutifs qui ont nettement facilité leur fin de match. Nantes signe un succès important (1-3) et revient à deux points de Mulhouse et dépassant Béziers pour la deuxième place derrière les Alsaciennes. Pour le RC Cannes, c’est une opportunité de se rapprocher du podium qui s’est envolée avec cette première défaite en championnat depuis le 24 octobre dernier à Istres.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Samedi 21 novembre 2020

Le Cannet - France Avenir 2024 : 3-0 (31-29, 25-22, 25-22)

Istres - Béziers : 2-3 (24-26, 25-20, 25-17, 13-25, 9-15)

Marcq-en-Barœul - Chamalières : 2-3 (18-25, 25-23, 23-25, 25-17, 8-15)

Vandoeuvre Nancy - Mougins : 3-0 (25-22, 25-9, 25-23)



Mardi 15 décembre 2020

Paris-Saint-Cloud - Venelles : 1-3 (25-19, 24-26, 22-25, 24-26)



Mardi 22 décembre 2020

Mulhouse - Saint-Raphaël : 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-20)



Mardi 19 janvier 2021

RC Cannes - Nantes : 1-3 (19-25, 23-25, 25-19, 17-25)



Exempt : Terville-Florange