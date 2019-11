Ligue A (F/J10) : Nantes et le RC Cannes tirent profit du faux-pas de Mulhouse

Mulhouse ne peut plus se targuer d’être invaincu en Ligue A féminine ! Les Alsaciennes, au bout du suspense, ont chuté sur leur parquet face à Béziers. Emmenées par Laëtitia Moma Bassoko (22 points), les Mulhousiennes ont bien entamé le match, remportant aisément la première manche (25-17) mais les Biterroises de Malina Terrell (31 points) ont su hausser le ton pour revenir à une manche partout (24-26) avant de prendre les commandes de la rencontre (21-25). Ne voulant pas céder aussi facilement, les Alsaciennes ont arraché le tiebreak (25-20) qu’elles ont fini par perdre nettement (11-15). Grâce à cette victoire inattendue, Béziers remonte à la quatrième place du classement et creuse l’écart sur Le Cannet, battu par Pays d’Aix-Venelles en ouverture ce vendredi.

Nantes et le RC Cannes remercient Béziers

Cette première défaite mulhousienne fait nettement les affaires de ses deux principaux poursuivants. Nantes, grâce notamment aux 29 points de Lucille Gicquel, s’est largement imposé face à Saint-Raphaël (25-23, 25-23, 21-25, 25-19) malgré la perte de la deuxième manche face aux coéquipières de Lara Davidovic (17 points). La réception de France Avenir 2024 a tourné à la partie de plaisir pour le RC Cannes. Les joueuses de Riccardo Marchesi, qui ont pu s’appuyer sur les 15 points d‘Amanda Coneo Cardona, n’ont rien laissé à leur jeune adversaire (25-18, 25-13, 25-14) où seule Amélie Rotar (10 points) est sortie du lot. En bas de tableau, Mougins a signé une huitième défaite en neuf matchs sur le parquet de Paris-Saint-Cloud (25-23, 25-23, 21-25, 25-19) quand Terville-Florange a sombré à Vandoeuvre-Nancy (25-18, 25-17, 25-21). Marcq-en-Baroeul, grâce notamment aux 13 points de Julie Mollinger et Maria Margarita Martinez Mina, a pris le meilleur sur Chamalières (20-25, 26-24, 22-25, 17-25) pour revenir à un point du Cannet.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Vendredi 29 novembre 2019

Pays d’Aix-Venelles - Le Cannet : 3-2 (20-25, 25-16, 26-28, 31-29, 15-12)



Samedi 30 novembre 2019

RC Cannes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Nantes - Saint-Raphaël : 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-19)

Chamalières - Marcq-en-Baroeul : 1-3 (20-25, 26-24, 22-25, 17-25)

Paris-Saint-Cloud - Mougins : 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-19)

Vandoeuvre-Nancy - Terville-Florange : 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)

Mulhouse - Béziers : 2-3 (25-17, 24-26, 21-25, 25-20, 11-15)