Ligue A (F/Finale) : Le Cannet domine Mulhouse à l'arraché et creuse l'écart

Mission accomplie pour Le Cannet ! Après avoir dominé Mulhouse ce dimanche lors du premier match de la Ligue A féminine, le Volero a remis ça ce mardi mais le scenario de la rencontre n’a strictement rien eu de commun. Devant leur public, les joueuses de Lorenzo Micelli ont démarré tambour battant, prenant très vite trois points d’avance. Mais, grâce à un 7-1, les Alsaciennes ont su inverser la tendance mais sans la pérenniser. En effet, après avoir sauvé trois balles de set, Le Cannet a pris l’avantage. Toutefois, les Mulhousiennes ont eu de la ressource pour se relancer et ne pas revivre le même match que celui ayant eu lieu 48 heures auparavant. Dans jamais baisser de pied, les coéquipières de Yossiana Pressley (25 points) ont imposé leur jeu et leur rythme au Cannet, qui n’a jamais su réponde et a concédé le deuxième set de dix points. La troisième manche, quant à elle, a eu des atours de la première avec deux équipes qui n’ont jamais rien lâché.

Le Cannet chahuté mais jamais lâché

En effet, malgré un retard de six points, les joueuses du Volero n’ont pas perdu le fil, repassant devant au score à l’issue d’un 7-1. Mais, à force d’insister et à leur cinquième balle de set, les Alsaciennes ont pris l’ascendant au score. Dos au mur pour éviter de perdre l’avantage du terrain dans cette finale, les joueuses du Cannet ont retroussé leurs manches et haussé leur niveau de jeu. Le résultat a été tout d’abord une série de six points remportés consécutivement puis une avance qui a atteint neuf points. Sonné, Mulhouse a retrouvé ses esprits pour revenir à une longueur. Toutefois, les coéquipières d’Heidy Casanova Alvarez (24 points) ont arraché le tiebreak. Une dernière manche qui a très vite vu le Volero s’installe en tête avec jusqu’à trois points d’avance. Au courage, les Mulhousiennes se sont rapprochées à un point mais sans pouvoir égaliser. La deuxième balle de match a été la bonne pour Le Cannet (29-27, 15-25, 28-30, 25-23, 15-13 en 2h49’), qui creuse l’écart dans cette finale avant le premier des deux matchs en terre alsacienne, qui pourrait déjà être décisif pour l’attribution du titre de champion de France.



VOLLEY - LIGUE A (F) / FINALE

Match 1 - Dimanche 1er mai 2022

Le Cannet (1) - Mulhouse (2) : 3-0 (25-21, 25-17, 27-25)



Match 2 - Mardi 3 mai 2022

Le Cannet (1) - Mulhouse (2) : 3-2 (29-27, 15-25, 28-30, 25-23, 15-13) >>> Le Cannet mène 2-0 dans la série



Match 3 - Samedi 7 mai 2022

20h00 : Mulhouse (2) - Le Cannet (1)



Le Match 4 éventuel est prévu le 9 mai à Mulhouse. Si besoin, un Match 5 aura lieu le 13 mai au Cannet.