Ligue A (F/Demi-finales retour) : Qualification du Cannet et de Mulhouse pour la finale

Le Cannet n’a pas fait durer le suspense… sauf peut-être lors de ce match retour. Après sa victoire expéditive à l’aller sur son parquet, le Volero a validé son billet pour la finale de la Ligue A féminine sur le terrain de Terville Florange. Contraint de l’emporter pour rester en vie dans cette confrontation, le TFOC a démarré fort avant de résister au retour des Cannetaises. Un 5-0 leur a permis d’aller chercher le premier set. Un avantage que les coéquipières de Taylor Mims (26 points) ne sont pas passées loin d’amplifier mais le sursaut d’orgueil du Cannet lui a permis d’inverser la tendance et d’égaliser avant de faire la course en tête de bout en bout dans la troisième. Dos au mur, Terville Florange a répondu avec une entame de quatrième set parfaite et très vite neuf points d’avance. Si le matelas s’est réduit, le club mosellan a pu emmener son adversaire au tiebreak. Une dernière manche que Le Cannet, emmené par Michaela Mlejnkova (22 points), a un temps cru avoir plié avec cinq points d’avance mais le TFOC a immédiatement su revenir mais sans repasser devant. A la troisième balle de match, le Volero a mis fin au suspense (25-22, 23-25, 21-25, 25-21, 15-17) et se qualifie pour la finale

Mulhouse ne compte pas encore abandonner son titre

Une finale dont l’affiche est désormais connue. En effet, après avoir dominé le RC Cannes à domicile, Mulhouse est allé s’imposer sur la Côte d’Azur au terme d’un match retour accroché. Les Cannoises, après des premiers points difficiles, ont pris la main dans les échanges pour distancer rapidement les Alsaciennes et empocher le premier set malgré un trou d’air au moment de conclure. La deuxième manche a été la réponse du berger à la bergère avec les Mulhousiennes, sous l’impulsion de Kimberly Drewniok (26 points), qui n’ont pas laissé respirer le RC Cannes pour revenir à une manche partout. La troisième a longtemps été du même acabit mais, après avoir sauvé une balle de set, les Cannoises ont remporté les quatre points suivants pour virer en tête. Les coéquipières de Carli Snyder (31 points) ont alors pu croire à la victoire mais Mulhouse a su s’accrocher pour aller chercher le tiebreak. Une ultime manche que les Alsaciennes ont copieusement dominé mais, au moment de conclure, la machine s’est enrayée. Après avoir manqué cinq balles de match, la sixième a été la bonne (25-22, 20-25, 26-24, 25-27, 12-15) et Mulhouse défendra son titre en finale.



VOLLEY - LIGUE A (F) / DEMI-FINALES

Match retour - Dimanche 24 avril 2022

Terville Florange (4) - Le Cannet (1) : 2-3 (25-22, 23-25, 21-25, 25-21, 15-17) >>> Le Cannet qualifié (2-0)

RC Cannes (6) - Mulhouse (2) : 2-3 (25-22, 20-25, 26-24, 25-27, 12-15) >>> Mulhouse qualifié (2-0)