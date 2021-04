Ligue A (F) : Venelles retrouve le sourire

Première victoire à l'extérieur en 2021 pour Venelles

VOLLEY - LIGUE A (F) / 23EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Samedi 20 mars 2021

Mardi 13 avril 2021

Venelles retrouve le sourire.en match en retard de la 23eme journée de Ligue A féminine. Eliminé (défaite 3 sets à 2) par cette même équipe de Mougins en 8emes de finale de la Coupe de France le 2 février dernier, quatre mois après ne leur avoir laissé aucune chance dans les Bouches-du-Rhône (3-0), Pays d'Aix Venelles, 8eme au classement, a pris sa revanche mardi en prenant cette fois assez nettement le dessus (3-1 : 25-21, 25-11, 21-25, 25-20) face à l'avant-dernier du classement.Portées par Olga Trach (21 points) et Amanda Coneo Cardona (15 points), les visiteuses ont dû même coup remporté leur premier succès de l'année 2021 en déplacement. Depuis le 15 décembre dernier et son succès à Paris, le club provençal attendait en effet un nouveau succès à l'extérieur. Venelles a dû attendre quatre mois. Les Provençales ont bien fait, car deux nouveaux déplacements les attendent cette semaine : à Saint-Raphaël mercredi (match en retard de la 17eme journée) et à Marcq-en-Barœul samedi (29eme journée).- Chamalières : 3-1 (25-15, 19-25, 26-24, 25-21)Le Cannet -: 0-3 (20-25, 18-25, 22-25)France Avenir 2024 -: 0-3 (14-25, 20-25, 18-25)- Marcq-en-Barœul : 3-2 (25-10, 23-25, 25-16, 23-25, 15-9)- RC Cannes : 3-1 (20-25, 25-20, 27-25, 25-21)Paris-Saint-Cloud -: 0-3 (19-25, 20-25, 18-25)Mougins -: 1-3 (21-25, 11-25, 25-21, 20-25)