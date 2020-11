Ligue A (F) : Nantes toujours invincible

Nantes accueillera Béziers lors de la prochaine journée

VOLLEY - LIGUE A (F) / 11EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Mardi 1er décembre 2020

Depuis le début de la saison, en Ligue A féminine, il y a Nantes et les autres.Sur le parquet de la lanterne rouge, qui repassera encore pour sa première victoire cette saison, le leader toujours invaincu a obtenu facilement (3-0 : 25-16, 25-16, 25-20) une nouvelle victoire, portant son total à sept victoires pour aucune défaite grâce notamment à son redoutable tandem d'attaquantes composé de Leyva Mendaro et Suvi Kokkonen (12 points chacune, 24 points à elles deux).Malgré les efforts de Béziers pour ne pas laisser s'envoler les Nantaises - les Biterroises ont décroché samedi leur sixième succès de la saison (pour une seule défaite), à domicile contre Mougins (3-1 : 25-13, 25-17, 21-25, 25-21) - les joueuses de Cyril Ong, qui n'avaient plus joué depuis 25 jours en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif du VBN, continuent donc leur cavalier seul en tête du championnat,Corrigées en milieu de semaine en Ligue des Champions par les Polonaises de Lodz, les Mulhousiennes comptent toutefois un match en moins par rapport à leurs deux rivales. Lea Soldner et ses coéquipières affronteront Paris Saint-Cloud dimanche (18h00) dans la capitale.- Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-16, 26-24, 26-24)France Avenir 2024 -: 0-3 (16-25, 16-25, 20-25)- Mougins : 3-1 (25-13, 25-17, 21-25, 25-21)- Istres : 3-2 (25-27, 25-15, 15-25, 25-21, 15-13)Pays d'Aix-Venelles -: 2-3 (25-27, 15-25, 25-21, 25-20, 13-15)- Terville-Florange : 2-3 (21-25, 32-34, 25-22, 25-22, 13-15)18h00 : Paris Saint-Cloud - Mulhouse