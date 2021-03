Ligue A (F) : Mulhouse se promène à Mougins et se rapproche encore un peu plus du titre

Béziers ne lâche rien



Victoire expéditive de l'ASPTT MULHOUSE face au M.O Mougins, 3 sets à 0, après le gain de la troisième manche, 25-11.

Les Mulhousiennes conservent donc 7 points d'avance sur leurs dauphines, Béziers.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 25EME JOURNEE

Même si la seule défaite concédée depuis le début de la saison par Mulhouse l'avait été contre Béziers, le 5 décembre dernier, il faudrait un tremblement de terre pour que les Mulhousiennes ne décrochent pas cette année le deuxième sacre de championnes de France de leur histoire après celui obtenu en 2017. Mardi soir,En déplacement chez l'avant-dernier Mougins, le premier du classement s'est promené (3-0 : 25-15, 16-25, 25-11) et signé ainsi une quinzième victoire consécutive en championnat qui permet à Laeticia Moma Bassoko, meilleure marqueuse de la partie avec 19 points mardi, et ses coéquipières de garder Béziers à distance et de se rapprocher encore davantage de la délivrance.Mathématiquement, avec sept points de retard sur Mulhouse, les Biterroises peuvent toutefois toujours croire à un incroyable retournement de situation. Pour cela, il faudrait que le leader s'écroule. En attendant,(3-0 : 25-20, 28-26, 25-20). Nantes, troisième, s'est lui aussi imposé, mais au bout du suspense, sur le parquet du Cannet (3-2 : 20-25, 25-16, 20-25, 25-13, 15-12). Les Nantaises, mal embarquée mardi avant de renverser la vapeur, restent solidement installées sur le podium.- Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 28-26, 25-20)France Avenir 2024 -: 0-3 (13-25, 15-25, 8-25)Le Cannet -: 2-3 (25-20, 16-25, 25-20, 13-25, 12-15)Mougins -: 0-3 (15-25, 16-25, 11-25)- Istres : 3-0 (25-12, 25-18, 25-18)Venelles -: 0-3 (16-25, 20-25, 22-25)- Terville-Florange : 3-0 (25-17, 31-29, 25-23)