Ligue A (F) : Maintien confirmé pour Mougins, au moins quinze clubs engagés la saison prochaine

La Ligue A féminine de volleyball va se disputer à quinze la saison prochaine. En position de relégable au moment où la Ligue Nationale de volleyball (LNV) a décrété l’arrêt définitif des compétitions à deux journées de la fin de la saison régulière en raison de la crise du Covid-19, le club des Alpes-Maritimes a obtenu gain de cause devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). A l’issue de cette procédure de conciliation, le Bureau de la LNV a confirmé le maintien de Mougins dans une Ligue A féminine exceptionnellement élargie à quinze clubs, suivant l’avis favorable émis par le CNOSF. « Après l’accession en Ligue A en avril 2018, c’est l'une de mes belles émotions sportives, mais celle-ci a la forme d’un procès-verbal de réunion, a déclaré le président du club de Mougins, Frédéric Pastorello, dans les colonnes du quotidien Nice-Matin. C’est un soulagement pour nos salariés, nos licenciés, nos supporters et nos partenaires. Maintenant, nous sommes devant une chaîne de montagne à gravir. »

Quimper pourrait ne pas en rester là

Mais l’élite du volleyball féminin français pourrait finalement être étendue à seize clubs. En effet, alors que le club d’Istres a vu les portes de la Ligue A féminine s’ouvrir en vertu de sa première place dans la poule unique des play-offs de l’Elite féminine, la deuxième division, Quimper n’a pas obtenu son sésame. Les dirigeants du club breton, arguant du fait d’avoir un bilan cette saison très proche de celui des Istréennes (quatorze victoires en quinze matchs contre quinze victoires en autant de rencontres), pourrait également saisir les instances. Une décision en faveur des Quimpéroises pourrait alors faire les affaires de la LNV, qui aurait une élite avec un nombre pair de clubs et éviterait une situation où une équipe devrait être exempte à chaque journée.