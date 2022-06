Golden League européenne (F) : La France écrase la Croatie et se qualifie pour la finale

Première Ligue des Nations pour la France ?

VOLLEY - EUROPEAN GOLDEN LEAGUE (F) /

Demi-finale - Jeudi 16 juin 2022

France

Finale - Dimanche 19 juin 2022

Mission accomplie pour l'équipe de France féminine de volley ! Les Bleues se sont qualifiées pour la finale de la Golden League européenne, et par la même occasion pour la Challenger Cup. Opposées ce jeudi à la Croatie devant un public très chaud à Orléans, les Françaises se sont imposées 3-0 en moins d'une heure et demie : 25-16, 25-17, 25-13.Mais elles ont signé un incroyable 14-0 pour mener 17-9. Le Croates sont revenues à -4 (18-14), mais la France a de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour empocher la manche de neuf points. Dans la deuxième, c'est encore la Croatie qui a signé le meilleur départ (2-3), mais les Françaises ont pris les commandes à partir de 4-3 et ne les ont plus lâchées, même si elles ont attendu 15-1 pour commencer à créer un réel écart. Scénario identique dans le troisième set, où la Croatie a seulement mené 1-2, puis la France a compté quelques points d'avance jusqu'à 8-7, avant de s'envoler grâce à un 11-0. Les Bleues ne pouvaient plus être rejointes et s'offrent une magnifique victoire, dans le sillage d'une Héléna Cazaute à 11 points et une Amandha Marine Sylves à 9 points. La France sera opposée à la République tchèque dimanche, toujours à Orléans.Et quoi qu'il arrive dans cette finale, les Bleues ont rendez-vous du 28 au 31 juillet du côté de Zadar en Croatie, pour la troisième édition de la Challenger Cup. Cette compétition à huit équipes réunira, outre la FranceLe vainqueur de ce tournoi avec quarts, demies et finale, décrochera sa place pour la Ligue des Nations 2023. Une compétition créée en 2018 à laquelle la France n'a jamais pris part.Cazaute (11), Stojiljkovic (7), Gicquel (11), Sylves (9), Olinga-Andela (8), Rotar (9)- Croatie : 3-0 (25-16, 25-17, 25-13)- Roumanie : 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 21-25, 15-11)France - République tchèque