Golden League européenne (F) : La France décroche le premier titre international de son histoire

🔵🏐🔴 Elles l'ont fait ! Les #Bleues remportent cette finale de CEV European Golden League et écrivent encore plus leur histoire en s'imposant pour la première fois sur la scène européenne. 👏 pic.twitter.com/4rDa0fv1rt

— FFvolley (@FFvolley) June 19, 2022

Premier titre international pour la France

Le dernier mot pour la France ! Ce dimanche, du côté du palais des sports d'Orléans et devant un public forcément entièrement acquis à sa cause, l'équipe de France de volley féminin a remporté l'édition 2022 de la Golden League européenne. En finale, les Bleues ont tranquillement disposé de la République tchèque 3-0 (25-22, 27-25, 25-14).Des erreurs qui auraient pu coûter bien cher aux protégées d'Emile Rousseaux. A ce moment-là, les Tchèques ont réussi à recoller à 22-22. Mais les Bleues ont fini par avoir le dernier mot, en s'arrachant (27-25), sous la houlette notamment d'Amanda Sylves ou bien encore de Lucille Gicquel. Cette dernière, désignée meilleure joueuse du match, a même réussi à ramener les siennes à 23-23 dans la deuxième manche, quand les Tchèques étaient alors passées en tête, pour la toute première fois, dans cette fameuse deuxième manche.Dans la foulée, les Tchèques ont même réussi à s'offrir une balle de set, mais sans réussite. Au grand bonheur des Françaises, évidemment. Un dénouement qui a certainement ensuite joué dans le troisième et dernière set. Les Tchèques, pourtant si proches d'égaliser à une manche partout, juste avant, ont fini en déjouant. Un set où elles ont compté jusqu'à huit longueurs de retard (13-5).Les Bleues ont fini par se ressaisir, avec un cinglant 11-4 pour terminer cette partie (25-14). L'équipe de France remporte le tout premier titre international de son histoire. A la fin de ce mois de juillet, du côté de Zadar au Croatie, les Bleues, déjà assurées de leur place depuis leur demie, disputeront la Challenger Cup, un tournoi où huit sélections s'affronteront pour tenter de décrocher un ticket pour l'édition 2023 de la Ligue des Nations.