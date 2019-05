Golden League (D): Les Bleus débutent par une défaite

Pour son entrée en lice dans la Golden League, sa première compétition de l'été, la moins importante, l'équipe de France féminine s'est inclinée ce samedi en Hongrie (23-25, 25-16, 25-20, 25-19).

"Vu le peu de préparation que nous avons eu par rapport aux Hongroises, qui ont attaqué la leur beaucoup plus tôt que nous, et un voyage de 13 heures qui a généré pas mal de fatigue, c’était mieux que je ne le pensais", a réagi le sélectionneur des Bleues, Emile Rousseaux, sur le site de la FFVB. Le technicien belge avait opté pour une formation new-look, autour de Helena Cazaute (19 points, meilleure marqueuse du match) et Juliette Fidon (15 points).

"Nous avons joué avec une équipe très remaniée par rapport à la qualification pour le Championnat d’Europe, avec une autre passeuse (Caleyron), une autre pointue (Orlé), deux autres centrales (Olinga et Mayer) et une autre libero (Bernard), je trouve plutôt sympa qu’avec une équipe comme ça, on puisse rendre une copie honorable, c’est bien que le noyau des joueuses s’élargisse, même s’il reste beaucoup de travail à faire", a ajouté Emile Rousseaux. Les Tricolores enchaîneront contre l'Autriche mercredi à Tourcoing.