France-Ngapeth: "Cette salle fait du bruit, ça porte l’équipe"

Titulaire pour la deuxième fois consécutive après avoir manqué le début de la compétition pour cause de blessure, Earvin Ngapeth est satisfait de la prestation de l'équipe de France, qui a battu la Finlande (3-0) en huitièmes de finale du championnat d'Europe, à Nantes.

"C’était du plaisir ce soir (samedi), beaucoup de monde dans la salle, réagit le réceptionneur-attaquant des Bleus sur le site de la FFVB. Ce n’était pas un match facile, je pense qu’on a un peu moins bien servi et un peu moins bien réceptionné qu’au premier tour, les Finlandais nous ont un peu accrochés sur les deux derniers sets, on a un peu plus forcé et fait un peu plus de fautes, mais on est dans les matches couperets et seule la victoire compte, en plus on gagne 3-0. Personnellement, je me suis bien senti, il va falloir que je fasse un peu de réception demain, parce que j’en ai envoyé un peu partout ce soir (sourire), mais je suis content. L’ambiance, ça va être encore plus important mardi, cette salle fait du bruit, ça porte l’équipe."

Qualifiés pour les quarts de finale de "leur" Euro, les hommes de Laurent Tillie affronteront l'Italie ou la Turquie mardi soir, toujours à Nantes.