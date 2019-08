Euro (M): Tillie dévoile sa liste

Laurent Tillie a communiqué ce lundi les noms des 14 joueurs français qui disputeront l’Euro à domicile, du 12 au 29 septembre. Un seul changement par rapport au groupe qui a disputé le Tournoi de Qualification Olympique à Gdansk, terminé à la 2e place derrière la Pologne : le libéro Nicolas Rossard remplace son cousin, le réceptionneur-attaquant Thibault Rossard, ce dernier étant susceptible d’être rappelé avant le début de la compétition.

Le sélectionneur tricolore a justifié ce choix : "La reprise se fera avec 4 réceptionneurs et 2 libéros pour pouvoir augmenter le travail spécifique de réception et les relations entre les lignes arrières et l’attaque. Il a fallu faire un choix difficile imposé par la recherche d’efficacité et basé sur les états de forme et intégrations aux schémas tactiques de l'équipe".

L’équipe se réunit dès ce lundi à Saint-Nazaire pour la préparation, au cours de laquelle les Bleus disputeront deux matches, face à la République Tchèque le 29 août dans la ville portuaire, et l’Allemagne le 7 septembre à Paris. Puis viendra la phase de poules à Montpellier face à la Roumanie, la Grèce, le Portugal, la Bulgarie et l’Italie.

Le groupe France pour l’Euro :

Passeurs: Benjamin Toniutti (Zaksa Kedzierzyn-Kozle/Pologne), Antoine Brizard (Varsovie/Pologne)

Réceptionneurs/attaquants: Kevin Tillie (Varsovie/Pologne), Julien Lyneel ( Jastrzebski Wegiel/Pologne), Earvin Ngapeth (Zénith Kazan/Russie), Trévor Clevenot (Milan/Italie)

Centraux: Kévin Le Roux (Pékin/Chine), Nicolas Le Goff (Berlin/Allemagne), Daryl Bultor (Sète), Barthélémy Chinenyeze (Vibo Valentia/Italie)

Pointus: Jean Patry (Top Latina/Italie), Stephen Boyer (Vérone/Italie)

Liberos: Jénia Grebennikov (Trento/Italie), Nicolas Rossard (Tours)