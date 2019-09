Euro (M): Pas de détails pour l'Italie et la Bulgarie 

Première compétition majeure organisée en France depuis 33 ans, le Championnat d'Europe a débuté ce jeudi. Avant l'entrée en lice des Bleus face à la Roumanie à Montpellier (20h45), on attendait les deux principaux rivaux dans la poule des joueurs de Laurent Tillie. Et l'Italie, comme la Bulgarie, ont confirmé ces attentes dès ce premier match dans le tournoi par un succès sans appel.

Les Transalpins l'emportent sur le Portugal (25-21, 25-10, 25-22), tandis que les Bulgares disposent de la Grèce sur le même score (25-22, 25-16, 25-20).

On notera également l'entrée en matière victorieuse 3 sets à 1 de la Russie aux dépens de la Turquie (25-13, 23-25, 25-17, 25-15) dans la poule C.

