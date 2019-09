Euro (M): La Grèce qualifiée pour… un point !

Ça passe vraiment de justesse pour la Grèce. Dans le groupe A de l’Euro de Volley, restait à savoir qui allait accompagner la France, l’Italie et la Bulgarie en huitièmes de finale. Le Portugal pouvait quand même espérer continuer l’aventure malgré sa défaite face à la Roumanie 3 sets à 1 (21-25, 25-19, 18-25, 23-25).

Mais avec trois équipes (Portugal, Grèce et Roumanie) ayant gagné un match 3-1, perdu deux autres 3-0 et deux autres 3-1, la décision s’est faite aux points. Grecs et Portugais avaient marqué chacun 386 points mais les Hellènes en ont encaissés 432, contre 433 pour les Lusitaniens.

After 5 matches @FPVoleibol

and @HellasVolley :

Won one match

Won and lost the same number of sets as each other (5-13)

Scored the same number of points (386)

Conceded only 1 point different (Greece: 432, Portugal: 433)

Portugal lost out on a place in 1/8 Finals by 0.003 pic.twitter.com/Tgz9qWpAJF