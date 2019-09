Euro-France-Tillie: "C'était une symphonie !"

L'équipe de France s'est aisément imposée face à la Bulgarie, lundi (25-19, 25-21, 25-14). Une quatrième victoire consécutive dans cet Euro sans concéder le moindre set qui lui permet de s'assurer une place dans les deux premiers de la poule avant même le dernier match contre l'Italie.

"On ne s’attendait pas à gagner 3-0, une victoire 3-2 à l’arraché nous aurait largement suffi, mais là, il y a eu une telle qualité de jeu, c’était une symphonie. Tout était juste, le tempo, la vitesse, la détermination… Je pense que c’est une des plus belles prestations de l’équipe de France depuis les années 2015-2016. Et c’était très important de terminer parmi les deux premiers de la poule", a expliqué Laurent Tillie, le sélectionneur des Bleus.