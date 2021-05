Euro 2021 (F/Q) : Les Bleues débutent bien

Les Bleues ont quasiment mené de bout en bout

Vendredi 7 mai 2021

France

Vingt-en-unième (sur 24) de l'Euro 2019, l'équipe de France féminine de volley rêve de se qualifier pour l'Euro 2021 (en Serbie, Croatie, Roumanie et Bulgarie du 18 août au 4 septembre) afin de signer un meilleur résultat. Contexte sanitaire oblige, les qualifications se déroulent en l'espace de neuf jours, avec trois matchs cette semaine à Belfort, et trois matchs la semaine prochaine en Hongrie.La logique a été respectée, avec une victoire des Bleues, sans appel, sur le score de 3-0 en 1h07 : 25-18, 25-15, 25-16.Dans le premier set, les Françaises n'ont jamais été menées et ont compté sept points d'avance à plusieurs reprises. Dans le deuxième, le Danemark a mené 3-2, mais n'a ensuite plus vu le jour, se retrouvant mené 21-11 quelques minutes plus tard. La troisième manche a été du même acabit, avec des Danoises qui ont de nouveau mené 3-2, avant de subir la vague bleue, et encore un +10 en fin de set (23-13).Samedi, la France affrontera la Hongrie, qui avait terminé juste devant elle lors du dernier Euro, et qui n'a fait qu'une bouchée d'Isräel vendredi en ouverture de ce groupe E des qualifications.Israël -: 0-3 (18-25, 14-25, 12-25)Danemark -: 0-3 (18-25, 15-25, 16-25)3- Danemark, 04- Israël, 0>>> Les deux premiers sont qualifiés pour l'Euro 2021: Emilie Respaut (IFVB), Nina Stojiljkovic (Paris-St Cloud): Lisa Arbos (Las Palmas, Espagne), Héléna Cazaute (Mulhouse), Juliette Fidon Lebleu (Rzeszow, Pologne), Leia Ratahiry (IFVB): Eva Elouga (Quimper), Pauline Martin (Mougins), Isaline Sager-Weider (RC Cannes), Amandha Sylves (Nantes): Juliette Gelin (Chamalières), Amandine Giardino (Le Cannet): Lara Davidovic (Saint-Raphaël), Lucille Gicquel (Conegliano, Italie)