Euro 2021 (F/Q) : Facile victoire des Bleues face à Israël

sa cruelle défaite à l’aller (15-12 dans le cinquième set).



VOLLEY - EURO 2021 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe E - Tournoi de qualification retour - 2eme journée

Samedi 15 mai 2021

France - Israël : 3-0 (25-19, 25-14, 25-12)

Danemark - Hongrie : 0-3 (8-25, 18-25, 13-25)



Classement du Groupe E

1- Hongrie 14 points

2- France 13 points

3- Israël 3

4- Danemark 0



Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2021.

Bien qu’elle soit déjà assurée de disputer l’Euro 2021 qui se tiendra du 18 août au 4 septembre en Europe de l'Est (Serbie, Croatie, Roumanie et Bulgarie), l’équipe de France a un tournoi de qualification retour à terminer à Budapest. Au lendemain de leur succès (3-0) face au Danemark, les Bleues ont réalisé pareille performance ce samedi face à une sélection israélienne qu’elles avaient déjà battu largement à l’aller (25-16, 25-19, 25-14). Elles ont remporté un nouveau succès en trois manches (25-19, 25-14, 25-12) en enfonçant progressivement leurs adversaires dans cette partie. Israël, qui menait 7-4 d’entrée, aura tenu jusqu’au premier tiers du premier set avant de céder face à une équipe de France remaniée avec la présence des joueuses issues du centre national féminin, Leïa Ratahiry (19 ans, 11 points et 9/23 en attaque) et Emilie Respaut (18 ans, 4 points et 3/6 en attaque).