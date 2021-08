Euro 2021 (F) : La France s'offre la Belgique et affrontera la Croatie au prochain tour

Les Bleues évitent l'Italie et peuvent rêver



VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (F)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Belgrade, Serbie)

France 9 >>> Qualifiée

France

HUITIEMES DE FINALE (horaires à définir)

Samedi 28 août 2021 (à Plovdiv, Bulgarie)

Dimanche 29 août 2021 (à Belgrade, Serbie)

France

Dimanche 29 août 2021 (à Plovdiv, Bulgarie)

Lundi 30 août 2021 (à Belgrade, Serbie)

Quel exploit des Bleues !Alors que la qualification était déjà acquise depuis la veille, les joueuses d'Emile Rousseaux ont signé un succès de prestige pour finir de la meilleure des manières la phase de groupes de l'Euro 2021. A la Stark Arena de Belgrade, les coéquipières de Lucille Gicquel (23 points) ont idéalement débuté leur rencontre en prenant la première manche après une intense bagarre (27-25).Devant durant presque tout le set, ces dernières ont alors repris logiquement les commandes de cette rencontre (25-19). Dans la continuité, la France s'est employée pour renverser la tendance dans la quatrième manche pour l'emporter 25-20 et sceller sa victoire, elles qui étaient menées dans un premier temps 8-14.Impuissante, Britt Herbots, la star belge, ne pouvait que rendre les armes. Avec 16 points, Héléna Cazaute a encore une fois été précieuse, tout comme Amélie Rotar (12 unités).En effet, avec trois victoires au compteur, les joueuses de Rousseaux terminent donc à la troisième place, derrière une Serbie intouchable et la Russie, soit les deux défaites françaises. De son côté, la Belgique peut faire grise mine avec cette dernière place qualificative pour les huitièmes de finale, ces dernières devront se mesurer aux Italiennes, lundi prochain.Portée notamment par la fraicheur d'Halimatou Bah (17 ans), l'une des belles surprises du jour, la France tentera de poursuivre sur sa lancée à Belgrade. Elles n'ont en tout cas plus à rien à perdre, cet Euro étant déjà une réussite pour les Tricolores.Du 18 août au 4 septembre 2021 en Bulgarie, Croatie, Roumanie et SerbieBosnie-Herzégovine 3Azerbaïdjan 0- Bosnie-Herzégovine : 3-0Belgique -: 1-3Bulgarie - SuèdePays-Bas - AllemagneSerbie - HongrieCroatie -Turquie - République tchèquePologne - UkraineItalie - BelgiqueRussie- Biélorussie