Euro 2021 (F) : La France éliminée par la Serbie en quart de finale

La fin du rêve bleu



#EuroVolleyW Défaite encourageante des Bleues face aux double-championnes d'Europe en titre. Les Bleues s'arrêtent en quarts, une résultat historique depuis 2013 avec une présence dans les 8 meilleurs équipes européennes pour les joueuses d'Emile Rousseaux. Bravo et merci Bleues pic.twitter.com/tBGpLQDcD3

— FFvolley (@FFvolley) September 1, 2021

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (F)

QUARTS DE FINALE

Mardi 31 août 2021 (à Plovdiv, Bulgarie)

Mercredi 1er septembre 2021 (à Belgrade, Serbie)

France

DEMI-FINALES

Vendredi 3 septembre 2021 (à Belgrade, Serbie)

La marche était trop haute pour les Bleues. Ce mercredi, dans la Stark Arena de Belgrade,, après avoir réalisé un tournoi très encourageant. Opposées aux doubles championnes d'Europe en titre et récentes médaillées de bronze lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, les joueuses d'Emile Rousseaux ont pourtant commencé par surfer sur leur bonne forme du moment en début de rencontre. Ainsi après avoir surpris au tour précédent contre la Croatie (victoire 3-2), les coéquipières d'Amélie Rotar, la meilleure marqueuse de son équipe ce mercredi (15 points), ont continué sur leur lancée. En effet,(contre la Russie 3-2). Menées, les joueuses de Zoran Terzic n'ont pas douté pour autant et leur réveil a été fatal aux Tricolores.Portée notamment par leur star Tijana Boskovic (27 points),Derrière, après une dernière manche menée presque de bout en bout, la Serbie a finalement validé son ticket pour les demi-finales de la compétition, qui va se terminer à Belgrade. Battues en quart de finale, les joueuses de Rousseaux n'ont pas à rougir de leur prestation mais redescendent sur terre, elles qui étaient sur un nuage et restaient sur quatre victoires de suite. Après être sortie du « groupe de la mort », la France s'arrête donc logiquement aux portes du dernier carré et restera comme la belle surprise de ce tournoi. Un résultat plus que positif pour Héléna Cazaute et les siennes qui rêvent désormais de briller à Paris en 2024.L'occasion pour elles de monter en puissance avant le rendez-vous olympique un an plus tard.Du 18 août au 4 septembre 2021 en Bulgarie, Croatie, Roumanie et SerbieSuède -: 0-3- Pologne : 3-0: 3-1- Russie : 3-0Turquie - SerbiePays-Bas - Italie