Euro 2021 (F) : La France débloque son compteur

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (F)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Belgrade, Serbie)

France : 3-1

France

France : 0-3

Après deux défaites encourageantes face à la Russie et à la Serbie, les Bleues se sont offerts une victoire convaincante sur la Bosnie-Herzégovine (3-0).. Dans le groupe de la mort, les Tricolores ont besoin de mettre deux équipes derrière elles pour continuer l'aventure. En triomphant des Bosniennes, elles ont fait la moitié du chemin. Encore un succès devant l'Azerbaïdjan mercredi et les coéquipières d'Amandha Sylves intégreront officiellement le top 16 continental.Pas assez régulières face au ogres du volleyball européen lors des deux premières journées, les filles d'Emile Rousseaux ont été dominantes face à une sélection qui présentait un bilan de une victoire pour une défaite avant la troisième journée.Les Tricolores ont largement dominé les deux premières manches. Si la troisième a été plus accrochée, elles n'ont pas lâché pour réussir à l'emporter.Alors que les Bosniennes ont sauvé deux balles de match, la troisième a été la bonne pour les Françaises. Elles se sont imposées en trois sets (25-19, 25-14, 26-24).La preuve que les Bleues ont su faire des progrès pour accrocher les grandes nations et s'imposer avec autorité face aux autres. Il ne reste plus qu'à les confirmer en accédant aux huitièmes de finale.Du 18 août au 4 septembre 2021 en Bulgarie, Croatie, Roumanie et SerbieRussie 7Belgique 5France 3Bosnie-Herzégovine 3Azerbaïdjan 0- Bosnie-Herzégovine : 3-0Azerbaïdjan -: 0-3Azerbaïdjan -: 0-3: 0-3- Azerbaïdjan : 3-0- Belgique : 3-0- Russie : 3-2Bosnie-Herzégovine -