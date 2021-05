Euro 2021 (F) : La France bat la Hongrie et termine première de la poule E

Cazaute encore à l'honneur

VOLLEY - EURO 2021 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe E - Tournoi de qualification retour

Dimanche 16 mai 2021

France

Classement du Groupe E



1- France 15 points

2- Hongrie 15 points

Les Bleues impitoyables. Opposée dimanche à Belfort dans le dernier match au programme du tournoi de qualification pour l'Euro à cette équipe de Hongrie qui avait qualifié les Tricolores en écrasant Israël en milieu de semaine,, pas plus que les Françaises ne lui ont rendu la pareille. Les deux pays déjà assurés de disputer ce Championnat d'Europe avant même de se faire face sur le parquet de Belfort lors de cette ultime journée des éliminatoires pour la compétition,Au moment d'effectuer leur dernière sortie, les Bleues l'avaient parfaitement en tête, et ellesUne fois de plus,Auteurs respectivement de 18 et 15 points, Lisa Arbos et Amandha Sylves ont elles aussi dit leur mot dans cette cinquième victoire des Bleues dans ces qualifications sur six matchs joués. De quoi aborder l'Euro avec une relative confiance et des espoirs de briller en Serbie en août prochain (le tournoi se déroulera du 18 août au 4 septembre), même si(elle avait alors terminé 7eme).- Hongrie : 3-2 (25-23, 21-25, 30-32, 25-19, 15-11)Israël 3Danemark 0Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2021.