En attendant de probables retrouvailles avec l'Italie...

"Ça avait tout d’un match piège, un match à élimination directe face à une sélection qui n’avait rien à perdre." Benjamin Toniutti a tout dit, à chaud sur l’antenne de L’Equipe, après la victoire des Bleus sur la Finlande, ce samedi à Nantes, en huitième de finale de l’Euro 2019. Un succès net et sans bavure acquis en 1h15, trois sets à zéro (25-16, 25-23, 25-21), qui pourtant a réclamé un investissement certain aux Tricolores.

"On a eu l’impression d’archi-dominer mais ils étaient toujours à un ou deux points…", soufflait le sélectionneur Laurent Tillie sitôt la qualification acquise. Preuve que rien n’est jamais facile dans un tournoi de ce calibre - pas même face à la 11e nation européenne, une Finlande parvenue à ce stade au forceps et qui n’avait plus croisé la route de l’équipe de France depuis trois ans et demi. Surtout, un adversaire émoussé qui lors de la première phase a passé trois heures de plus sur le terrain que les Jenia Grebennikov et consorts.

Nouvelle salle oblige puisque les Français avaient jusqu’alors sévi à Montpellier, les Bleus ont parfois tâtonné dans cette rencontre, comme pour mieux trouver leurs marques alors que des retrouvailles probables avec l’Italie en quarts de finale se dessinent dans cette même arène nantaise (les Azzurri affrontent les Turcs dimanche en huitième). "On a moins bien servi aujourd’hui, on a peut-être moins bien joué mais dans des matches couperets comme ça, bien jouer ou mal jouer ce n’est pas le plus important, il faut juste gagner", résume avec aplomb Earvin Ngapeth. Imparable.