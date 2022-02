Coupes d'Europe : Tours rit, Cannes pleure

Fortunes diverses pour les clubs français engagés en Coupes d'Europe de volley ce mercredi. Un club masculin est bien parti pour rallier le dernier carré alors qu'un club féminin est éliminé en quarts de finale. Après son exploit contre Modène au tour précédent, Tours recevait Karlovarsko en quarts de finale aller de la Coupe de la CEV. Et les Tourangeaux ont fait une très belle opération en l'emportant trois sets à zéro à domicile contre les Tchèques : 25-22, 27-25, 25-22. Le TVB a mené du début à la fin du premier set, avec une avance qui a longtemps oscillé entre quatre et cinq points, même si les Tchèques sont revenus à 23-21. Dans le deuxième, Karlovarsko a pris la tête pour la première fois du match à 7-8, et a mené jusqu'à 16-17, mais Tours est revenu et s'est imposé sur sa troisième balle de set. Même scénario dans le troisième, où les Tchèques ont mené au début (5-6), mais les Tourangeaux n'ont pas paniqué et sont revenus. Karlovarsko a tenu jusqu'à 19-19 mais a encaissé un 6-3 pour finir. Jeudi prochain, Tours n'aura besoin que de remporter un seul set en République tchèque pour s'assurer une place dans le dernier carré.

C'est fini pour Cannes

La saison européenne est en revanche terminée pour le RC Cannes. Battues 3-1 en quarts de finale aller de la Challenge Cup par les Italiennes de Scandicci, les Azuréennes ont été battues 3-0 au match retour à domicile et disent donc adieu à tout rêve de victoire continentale. Les Toscanes se sont imposées 28-26, 25-18, 27-25. Cannes a pourtant longtemps mené dans la première manche et s'est même procuré deux balles de set à 25-24 et 26-25, mais Scandicci a remporté les trois derniers points. Les Italiennes ont ensuite mené d'un bout à l'autre du deuxième set, en creusant l'écart au fur et à mesure. Et dans le troisième, Cannes n'a mené que deux fois, à 22-21 et 24-23, mais n'a pas converti sa balle de set et s'est incliné cinq points plus tard. Le Racing va désormais pouvoir se concentrer sur le championnat.