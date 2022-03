🇪🇺 CEV Cup 2022 🏐 C’est le cœur lourd, mais fier du chemin parcouru, que le TVB s’incline dans cette finale de CEV Cup, face à une équipe de Monza impitoyable. Merci du fond du cœur pour votre incroyable soutien.#CEVCupM #tours #toursmétropole #cd37 #centrevaldeloire #errea pic.twitter.com/NGzDTxU4kT

— Tours Volley Ball (@ToursVolleyBall) March 23, 2022

Pas de deuxième Coupe de la CEV pour Tours après 2017

La marche s'est donc avérée bien trop haute pour Tours. Ce mercredi soir, à l'occasion de la finale retour de la Coupe de la CEV, le club tricolore s'est à nouveau incliné contre les Italiens de Monza (0-3 (24-26, 18-25, 18-25)). Après la perte de la finale aller, les Tourangeaux, emmenés notamment par Kevin Tillie, Zeljko Coric et Leandro Aracaju, savaient qu'ils n'avaient alors pas le droit à l'erreur.Pourtant, les débats ont semblé particulièrement serrés d'entrée. Pour preuve, avec cette première manche plutôt équilibrée. Tours était alors même encore devant (23-22), mais les Italiens ont donc su renverser la tendance pour l'emporter à leur première opportunité (24-26). La deuxième manche a semblé plus facile pour les visiteurs. Pourtant, les locaux ont réussi à mener jusqu'à 12-11. Mais les visiteurs ont ensuite clairement accéléré.Et à la faveur d'un 6-14 final, ils ont assez aisément eu le dernier mot, avec cet écart de +7 (25-18). A ce moment-là, le titre était alors officiellement dans la poche du club de Monza. Pourtant, il fallait bel et bien jouer cette troisième et dernière manche. Un dernier set sans enjeu, durant lequel Tours a donc joué le jeu, mais là encore, les Tourangeaux l'ont laissé filer, pour encaisser cette cinglante défaite en trois manches (25-18).Après Narbonne, vainqueur de la Challenge Cup ce mardi soir, le volley français ne fera pas la passe de deux. Quant à Tours, il devra encore patienter quelque peu pour espérer soulever la deuxième Coupe de la CEV de son histoire, après celle de l'édition 2017. Les octuples champions de France ont aussi glané la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, la Ligue des Champions, en 2005.