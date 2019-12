Coupe de la CEV (H/16emes de finale aller) : Facile victoire à domicile pour Ajaccio

Ajaccio a démarré sa saison européenne sur les chapeaux de roues ! A domicile face aux Suisses d’Amriswil, les joueurs de Frédéric Ferrandez se sont imposés en à peine plus d’une heure et trois manches à sens unique. Emmenés par les 6 points de Wassim Ben Tara, les Ajacciens ont plié la première manche en 25 minutes (25-20). Dejan Radic, avec ses cinq points, a permis au Gazélec d’aller chercher la deuxième manche en 23 minutes (25-14). Un duo qui n’a pas relâché ses efforts dans la troisième manche pour confirmer le succès du club corse en 16 petites minutes (25-21) face à des Suisses pour lesquels la performance de Thomas Zass (16 points) a été insuffisante. Un avantage de trois manches à l’issue du match aller qui met le Gazélec Ajaccio dans une position idéale avant le match retour, organisé en Suisse mercredi prochain et qui ne devrait être qu’une formalité pour les coéquipiers de Yoann Jaumel.