Coupe de la CEV (F) : Le Cannet verra les huitièmes

Il y aura bien un club français en huitièmes de finale de la Coupe de la CEV féminine. Le Cannet, actuel leader de Ligue A avec neuf victoires en dix matchs, a validé son billet ce jeudi en éliminant les Biélorusses du Minchanka Minsk. Victorieuses 3-2 au match aller à l'extérieur la semaine passée, les Azuréennes l'ont emporté 3-1 à domicile, dans leur Gymnase Maillan : 28-26, 26-28, 25-17, 28-26 en 2h11 après une rencontre très serrée. Dans le premier set, Le Cannet a compté jusqu'à cinq points d'avance (22-17) mais s'est relâché au moment de conclure, si bien que Minsk est revenu à 23-23.Dans le deuxième, ce sont les Biélorusses qui ont d'abord pris les commandes (9-10), avant de les laisser à leurs adversaires (18-17) puis les reprendre (20-22). Et comme Le Cannet dans la première manche, Minsk a manqué trois balles de set à 24-23, 25-24 et 26-25, avant de parvenir à conclure.Le troisième set a été le moins serré : Le Cannet a mené de bout en bout, le plus souvent avec quatre ou cinq points d'avance, et l'a finalement emporté de huit. Mais dans la quatrième manche, les Biélorusses ont repris du poil de la bête, menant jusqu'à 8-9, avant de voir le club français repasser devant jusqu'à 17-16. Les Biélorusses ont mené de nouveau, jusqu'à 19-20, puis Le Cannet a repris la tête, a manqué une balle de match à 24-23, à 25-24 et à 26-25, avant de l'emporter 28-26, décidément le score à la mode de la soirée.En huitièmes de finale, elles seront opposées aux Tchèques d'Olomouc, qui ont éliminé les Bosniennes de Brcko en ne perdant qu'un set.