Coupe de France : Les Final Four reportés à octobre…ou annulés

A défaut de voir un champion de France de volley 2020, il pourrait y avoir un vainqueur de la Coupe de France 2020. En effet, si les championnats de Ligue A masculin et féminin ont été arrêtés définitivement sans décerner de titre, la Coupe de France pourrait quant à elle aller à son terme. La Fédération française de volley a annoncé que les Final Four de la compétition se dérouleront avant le début de la prochaine saison, c’est-à-dire en octobre si tout va bien. Cela concerne Paris, Tours, Toulouse et Poitiers pour les hommes, dont le Final Four doit se dérouler à Toulouse, et Le Cannet, Cannes, Mulhouse et Venelles pour les femmes, dont le Final Four doit se dérouler à Cannes. En revanche, si ces Final Four ne peuvent pas être organisés en public, ils seront annulés.

Rennes et Béziers en CEV Cup

Par ailleurs, la Fédération devant communiquer le nom des clubs participant aux Coupes d’Europe 2020-21 avant le 1er août, la place en CEV Cup ne reviendra pas au vainqueur de la Coupe de France mais au troisième du championnat, en l’occurrence Rennes chez les hommes et Béziers chez les femmes.