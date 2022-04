Coupe de France (H/Finale) : Première victoire pour Chaumont

#CDFVolley Quel match ! Quelle finale !@CVB52HM remporte sa première Coupe de France face au @ToursVolleyBall au tie break 25-20 21-25 25-23 22-25 19-17 pic.twitter.com/dF2DBUdHvY

— FFvolley (@FFvolley) April 2, 2022

Chaumont y a toujours cru

VOLLEY / COUPE DE FRANCE (H)

Finale - Samedi 2 avril 2022 à la salle Charpy (Paris)

Demi-finales - 30 mars 2022

Quarts de finale - Lundi 28 mars 2022

Chaumont a fait taire l’adage « Jamais deux sans trois » ! Battu en finale de la Coupe de France par Tourcoing en 2018 puis par Tours en 2019, le club de Haute-Marne a pris sa revanche sur le TVB sur le parquet de la Salle Charpy, à Paris. Quelques heures après le succès du Cannet dans la finale féminine, la grande explication a donné lieu à un match serré. L’entame de la première manche a vu les deux équipes se rendre coup pour coup. Quand Tours a pris trois points d’avance, les coéquipiers de Jesus Herrera (19 points) ont immédiatement répondu pour recoller. Ces derniers ont toutefois su prendre l’ascendant pour conclure le premier set à la première occasion. Le chassé-croisé s’est poursuivi à l’entame de la deuxième manche mais, sans hausser particulièrement le ton, le TVB a pris les commandes des opérations, creusant un écart allant jusqu’à sept points. La troisième balle de set a été la bonne pour les Tourangeaux, qui ont pu revenir à une manche partout. Les Chaumontais ont alors rendu la pareille aux joueurs de Marcelo Fronckowiak, faisant preuve de patience avant de frapper dans la dernière ligne droite.Chaumont a repris la main dans cette finale à la troisième opportunité et a alors touché du doigt le trophée. Toutefois, après avoir dominé la saison régulière de Ligue A masculine, les coéquipiers de Dmytro Teryomenko (12 points) n’avaient pas dit leur dernier mot et ont très vite pris les choses en main. Mais, s’ils ont fait la course en tête durant l’ensemble du quatrième set, l’écart n’a jamais dépassé trois longueurs. Si Chaumont a sauvé deux balles d’égalisation à deux manches partout, la troisième a permis au TVB d’arracher le tiebreak. Un dernier set que les joueurs de Silvano Prandi ont bien entamé, menant très vite de trois points mais ce matelas n’a pas tenu très longtemps. Les Tourangeaux, de leur côté, n’ont pas été en mesure de prendre plus d’une longueur d’avance. A deux reprises, le TVB a eu l’opportunité de conclure cette finale mais c’est finalement Chaumont qui a eu le dernier mot (20-25, 25-21, 23-25, 25-22, 17-19). Une première Coupe de France qui devrait offrir aux joueurs de Haute-Marne un surplus de confiance au moment d’aborder les play-offs de Ligue a masculine.Tours -: 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 25-22, 17-19)Sète -: 0-3 (19-25, 18-25, 14-25)- Le Plessis-Robinson : 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)Narbonne -: 0-3 (26-28, 17-25, 20-25)- Montpellier : 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)Saint-Nazaire -: 2-3 (22-25, 26-24, 25-21, 21-25, 12-15)Poitiers -: 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)