Coupe de France (H/F) : Une demi-finale Paris-Tours chez les hommes, derby azuréen chez les femmes

Le Cannet - Cannes, une habitude en Coupe

Le week-end du 14 mars 2019, le volley français organise sa grande messe. Dans un lieu encore à définir, le Final Four de la Coupe de France, masculine et féminine, aura lieu. Huit équipes vont se disputer deux titres nationaux et une qualification européenne.Chez les hommes, il a accouché d'un choc entre Paris et Tours. C'est un véritable classique qui aura lieu. Ces deux équipes ont gagné la Coupe à 14 reprises. Mais actuellement, elles occupent la deuxième partie du classement de Ligue A et sont à la recherche d'un bol d'air qui pourrait ressembler à une victoire dans une coupe nationale. Dans l'autre demi-finale masculine, le Stade poitevin, seule équipe à rallier le Final Four de la Coupe de France masculine de volley pour la deuxième saison consécutive, affrontera Toulouse. Relégable après six journées, le SPVB n'a pas encore perdu le moindre set en Coupe et pourrait se transcender une nouvelle fois pour franchir un tour où il a calé en 2018. Face aux Poitevins, les Spacer's sont toujours à la recherche d'un premier titre national.Chez les femmes, la principale affiche opposera Le Cannet à Cannes. C'est un véritable derby de la Côte d'Azur qui aura lieu. Une habitude en Coupe de France. Il s'agit là du remake des finales de Coupe 2008, 2011 et 2015. Les Cannoises mènent 2-1 dans ces confrontations. Cette saison en championnat, le RC Cannes a aussi pris les devants en s'imposant sur le terrain de son voisin ce week-end.Dans l'autre demi-finale, Mulhouse, troisième de la compétition l'an passé, affrontera Pays d'Aix Venelles. Les Alsaciennes sont toujours en lice dans cette compétition grâce à un succès incroyable contre Béziers durant lequel elles ont sauvé huit balles de match. Toujours invaincues sur la scène nationale, elles sont les grandes favorites.