Coupe de France (H) : Nice tombe dès les huitièmes

En raison du covid qui a grandement perturbé le calendrier de la saison de volley, la Fédération française a décidé d'organiser la Coupe de France 2022 de façon très spéciale, avec des huitièmes, des quarts, des demies et la finale se déroulant en l'espace de huit jours. Ce vendredi, ce sont sept des huit huitièmes de finale qui étaient au menu, et la logique a globalement été respectée. Si le vainqueur de la saison régulière de Ligue A, Tours, ne jouera que samedi, son dauphin Chaumont est allé gagner 3-0 à Paris, en remportant le premier set sur sa septième occasion et en sauvant trois balles de troisième set. Montpellier, de son côté, a disposé de Cambrai au tie-break, en finissant le match par un 5-2 pour faire la différence. Sur la lancée de sa victoire en Challenge Cup, Narbonne n'a fait qu'une bouchée de Tourcoing, en allant l'emporter 3-0 dans le Nord dans un match à sens unique. Sète, de son côté, a battu le champion de France Cannes en quatre sets.

La surprise St-Nazaire

La seule surprise de la soirée est venue de l'élimination de Nice, septième de Ligue A, à St-Nazaire, leader de Ligue B, en trois sets, dont un impressionnant 25-13 pour finir. L'autre équipe de Ligue B, Fréjus, a quant à elle été éliminée en quatre sets par Poitiers. Enfin, Le Plessis-Robinson a battu Nantes-Rezé au tie-break, après avoir manqué cinq balles de match dans le quatrième set.



VOLLEY / COUPE DE FRANCE (H)

Huitièmes de finale - Vendredi 25 mars 2022

Sète - AS Cannes : 3-1 (23-25, 25-15, 27-25, 25-22)

Tourcoing - Narbonne : 0-3 (20-25, 22-25, 23-25)

Montpellier - Cambrai : 3-2 (27-25, 22-25, 26-24, 23-25, 15-12)

St-Nazaire - Nice : 3-0 (25-23, 25-21, 25-13)

Paris - Chaumont : 0-3 (29-31, 22-25, 26-28)

Plessis-Robinson - Nantes-Rezé : 3-2 (25-19, 19-25, 25-23, 27-29, 17-15)

Fréjus - Poitiers : 1-3 (25-17, 21-25, 23-25, 22-25)



Samedi 26 mars 2022

20h00 : Toulouse - Tours



>>> Les quarts de finale (Narbonne - Sète, Toulouse ou Tours - Montpellier, St-Nazaire - Chaumont et Poitiers - Plessis-Robinson) auront lieu le lundi 28 mars, les demi-finales le mercredi 30 mars et la finale le samedi 2 avril à Paris, salle Charpy (20h00).