Coupe de France (F/Quarts) : Un dernier carré 100% méditerranéen

Les déplacements seront assez courts ce mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France féminine de volley. Les quatre équipes du dernier carré sont des clubs du bord de la Méditerranée, dans cette formule 2022 de la Coupe de France où les quarts de finale, les demies et la finale se déroulent en l'espace de six jours. Le Cannet, vainqueur de la saison régulière de Ligue A, a fait respecter la logique en allant s'imposer en quatre sets à Evreux, qui va descendre en deuxième division. Les Azuréennes, à part un petit coup de mou dans le deuxième set, ont globalement dominé ce match et peuvent toujours rêver d'une deuxième victoire en Coupe de France, après celle de 2015. Elles seront opposées à Béziers, jamais titré dans la compétition, qui s'est imposé 3-0 contre Vandoeuvre-lès-Nancy dans un match entre deux équipes non qualifiées pour les play-offs de Ligue A.

Une 21eme Coupe de France pour Cannes ?

Cannes (6eme de Ligue A), le club ayant gagné le plus de Coupes de France (20), s'est de son côté imposé 3-0 contre Aix-Venelles (3eme). Les Cannoises ont sauvé trois balles de premier set avant de le remporter 30-28 sur leur quatrième occasion, puis ont déroulé ensuite. Elles se déplaceront mercredi sur le terrain de St-Raphaël (7eme), qui a envoyé Paris-St-Cloud en vacances, en allant l'emporter en quatre sets dans la capitale. Les Varoises, qui ont perdu le deuxième set 26-24 avant de se reprendre, peuvent espérer un deuxième succès en Coupe de France, après celui de 2019. Rappelons que les tenantes du titre, Mulhouse, ont été éliminées. Contrairement à l'édition masculine, la Coupe de France féminine 2021 avait en effet pu se dérouler, malgré le covid.



COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Lundi 28 mars 2022

Béziers - Vandoeuvre-lès-Nancy : 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

Evreux - Le Cannet : 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 17-25)

Paris-St-Cloud - St-Raphaël : 1-3 (23-25, 26-24, 20-25, 18-25)

Cannes - Aix-Venelles : 3-0 (30-28, 25-22, 25-20)



DEMI-FINALES

Mercredi 30 mars 2022

20h00 : Béziers - Le Cannet

20h00 : St-Raphaël - Cannes



FINALE

Samedi 2 avril 2022 à 15h00 à la salle Charpy (Paris)