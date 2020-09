Coupe de France (F/Finale) : Deuxième titre pour Venelles, sacré aux dépens du Cannet

Venelles a tout maîtrisé

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / FINAL FOUR

Finale - Dimanche 20 septembre 2020

Petite finale - Dimanche 20 septembre 2020

Demi-finales - Samedi 19 septembre 2020

Trois ans après leur premier sacre, les joueuses de Venelles ont une nouvelle fois soulevé le trophée de la Coupe de France de volleyball. Face au Cannet, les joueuses d’Alessandro Orefice ont d’abord été bousculée, ne menant que de deux points maximum avant d’être menées à leur tour de deux longueurs. C’est à treize points partout que cette première manche a changé de ton. Avec un enchaînement de quatre points, les joueuses du club des Bouches-du-Rhône ont pris le contrôle des opérations afin de remporter cette manche avec trois points d’avance (25-22). Le deuxième set a démarré fort pour Venelles avec un 3-0 d’entrée mais cet avantage est vite parti en fumée même si ces dernières se sont maintenues devant au tableau d’affichage.Même si l’écart a varié entre un et cinq points jusqu’au « money time », ce sont bien les protégées d’Alessandro Orefice qui ont mené la danse. Un 4-0 dans les tout derniers moments a permis à Venelles de remporter largement cette deuxième manche (25-18). Les joueuses du Cannet n’ont pas pu se rebeller en début de troisième manche, se retrouvant vite menées six points à trois. Tout ce qu’elles ont pu faire, c’est retarder l’échéance autant que possible, ne laissant pas leurs adversaires prendre trop le large dans ce set mais la différence de niveau entre les deux équipes a vite parlé. Menées d’un seul point à 16-17, les joueuses de Alpes-Maritimes ont craqué avec un 4-0 qui a mis Venelles sur les rails pour aller chercher le titre (25-22, 25-18, 25-20). Quelques heures auparavant, devant leur public, les joueuses du RC Cannes ont échoué à prendre la troisième place avec une défaite face à Mulhouse (25-21, 25-11, 25-14).- Le Cannet : 25-22, 25-18, 25-20- RC Cannes : 25-21, 25-11, 25-14Mulhouse -: 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)- RC Cannes : 3-2 (23-25, 25-22, 23-25, 25-22, 17-15)