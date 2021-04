Coupe de France (F/Finale) : Après le championnat, Mulhouse fait le doublé

Le défi était immense pour Istres, il s’est avéré beaucoup trop grand. Face à Mulhouse, champion de France et dominateur tout au long de la saison, les joueuses d’André Sa ont tout donné mais on dû s’avouer vaincues en finale de la Coupe de France féminine de volleyball. Au lendemain de leur succès face à Béziers, les Alsaciennes n’ont pas laissé passer l’occasion de réaliser le doublé coupe-championnat pour la première fois de l’histoire du club. Sous l’impulsion de Yasmine Abderrahim (10 points), les Istréennes n’ont pas été complexées en début de match mais n’ont pu prendre qu’un petit point d’avance, voyant ensuite Mulhouse prendre l’avantage au score, sans toutefois se mettre à l’abri. En effet, menées deux fois de trois longueurs, les joueuses d’Istres ont à chaque fois fait leur retard mais ont fini par craquer en toute fin de première manche, concédant cinq des six derniers points. Comme en début de match, les Provençales ont démarré fort la deuxième manche, menant très tôt de quatre points.

Mulhouse n’a rien laissé aux autres

Un matelas qui n’a toutefois pas duré longtemps, les coéquipières d’Héléna Cazaute (13 points) revenant immédiatement pour ensuite prendre à leur tour quatre points d’avance. Contrairement à leurs adversaires, les Mulhousiennes n’ont pas cédé quand l’écart a fondu à deux reprises puis ont conforté leur ascendant en remportant nettement cette deuxième manche, avec six des sept derniers points. Si Istres a su tenir tête à Mulhouse dans les deux premiers sets, ça n’a pas été le cas dans le troisième que les joueuses de François Salvagni ont dominé de bout en bout, creusant patiemment l’écart pour enlever tout espoir aux Istréennes qui s’inclinent en trois manches (20-25, 19-25, 17-25 en 1h11’). Après quatre finales perdues, la dernière en 2012, Mulhouse ajoute enfin la Coupe de France à son palmarès et conclut en beauté une saison quasiment parfaite, avec une seule défaite sur le plan national et un doublé inédit pour le club.



VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / FINAL FOUR

Finale - Dimanche 24 avril 2021

Istres (LAF) -Mulhouse (LAF) : 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)



Demi-finales - Samedi 24 avril 2021

Istres (LAF) - Mougins (LAF) : 3-1 (25-21, 25-18, 19-25, 25-20)

Béziers (LAF) - Mulhouse (LAF) : 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 15-25)