Coupe de France (F/Demi-finales) : Qualification de Venelles pour la finale

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / FINAL FOUR

Demi-finales - Samedi 19 septembre 2020

Petite finale - Dimanche 20 septembre 2020

Finale - Dimanche 20 septembre 2020

Après six mois d’arrêt, le volleyball professionnel reprend avec le Final Four de la Coupe de France, organisé à Cannes. Venelles retrouve la finale de la Coupe de France. Sacrées dans cette compétition en 2017, les joueuses des Bouches-du-Rhône ont validé leur billet à l’issue d’une demi-finale accrochée face à Mulhouse. La première manche a vu les joueuses d’Alessandro Orefice faire la différence au tout dernier moment avant de prendre le contrôle des débats en tout début du deuxième set, qu’elles ont fini par remporter. Les Mulhousiennes ont répliqué en tout début de troisième manche pour mener de trois longueurs à l’entrée du « money time ». Mais les coéquipières de Fatou Diouck (13 points, meilleure marqueuse du match) ont su faire leur retard pour arracher le set et le match (26-24, 25-20, 25-23). Le RC Cannes ou Le Cannet sera son adversaire ce dimanche en finale.Mulhouse -: 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)Le Cannet - RC CannesMulhouse - Le Cannet ou RC CannesVenelles - Le Cannet ou RC Cannes