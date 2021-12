Coupe de France (F/8emes de finale) : Le premier billet revient à Saint-Raphaël

Saint-Raphaël a bien lancé son parcours en Coupe de France. Opposées à une équipe de Mougins qui a dû passer par un Tour Préliminaire face à Istres pour valider son billet, les Varoises se sont imposées en quatre manches. Une rencontre qui a démarré tambour battant pour… Mougins. Remportant les quatre premiers points, les joueuses de Sabrina Dridi ont fait la course en tête pendant quasiment toute la première manche, ayant même une balle de set. Mais Saint-Raphaël a serré le jeu quand ça comptant et, remportant cinq des six derniers points, a viré en tête. Toutefois, les joueuses des Alpes-Maritimes ont eu de la suite dans les idées. Mettant les mêmes ingrédients que lors de la première manche, ces dernières ont su faire mieux que tenir bon.

Mougins a craqué

Prenant tout d’abord cinq puis sept points d’avance, les Mouginoises ont recollé avec brio à un set partout. Un avertissement qui a été bien reçu par les protégées d’Alexis Farjaudon. Malgré une entame de troisième set compliquée, ces dernières ont ensuite enchaîné sept points pour prendre la tête et se détacher. Toutefois, Mougins a réagi dans le « money time » et, signant un 5-0, a eu une balle pour mener deux manches à une. Toutefois, les Varoises ont su se reprendre pour passer devant au tableau d’affichage. Tous les efforts déployés par les joueuses de Mougins ont finalement dû être payés et la quatrième manche a été à sens unique pour Saint-Raphaël, qui valide son billet pour les quarts de finale (25-27, 25-18, 25-27, 13-25).



VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 14 décembre 2021

Mougins (Elite) - Saint-Raphaël (LAF) : 1-3 (25-27, 25-18, 25-27, 13-25)



Jeudi 16 décembre 2021

19h00 : Vandoeuvre Nancy (LAF) - Marcq-en-Barœul (LAF)



Samedi 18 décembre 2021

19h00 : Béziers (LAF) - Mulhouse (LAF)

19h30 : Terville-Florange (LAF) - Venelles (LAF)

20h00 : RC Cannes (LAF) - Nantes (LAF)

20h00 : Paris-Saint-Cloud (LAF) - Chamalières (LAF)



Mardi 11 janvier 2022

18h30 : Istres (Elite) - Evreux (LAF)



Mercredi 9 février 2022

20h00 : Saint-Dié-des-Vosges (Elite) - Le Cannet (LAF)