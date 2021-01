Coupe de France (F) : L’édition 2020-2021 aura bien lieu

L’édition 2021 de la Coupe de France professionnelle féminine aura bien lieu, avec un premier tour le 2 février et un Final Four programmé les 24-25 avril 2021.

Toutes les infos ➡️ https://t.co/vJdFkEpoxO@LNVofficiel #CDFVolley pic.twitter.com/c2y8ngziDq

— FFvolley (@FFvolley) January 15, 2021

Début des hostilités le 2 février, Final Four les 24 et 25 avril

Si la Coupe de France masculine a été annulée, il y aura bien une Coupe de France féminine de volleyball cette saison. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de volleyball (FF Volley) a confirmé qu’un accord avait été trouvé entre toutes les parties pour permettre la tenue du tournoi. « En concertation avec les clubs et la Ligue Nationale de Volley, le Conseil d'Administration de la Fédération Française de Volley a pris la décision d’organiser la Coupe de France professionnelle souhaitée par toutes les parties, d’autant que le calendrier le permettait cette saison, puisque, exceptionnellement, il n’y aura pas de play-offs en Ligue A féminine », annonce la FF Volley. Toutefois, en raison d’un calendrier resserré et incertain, seuls les clubs de Ligue A féminine prendront part à cette Coupe de France revue et corrigée.Disputant la Ligue des Champions cette saison, Mulhouse et Nantes ne prendront pas part au premier tour programmé le 2 février prochain, qui mettra aux prises les douze autres clubs de l’élite, France Avenir 2024 ne prenant pas part au tournoi. Les six équipes qualifiées retrouveront les deux exempts pour les quarts de finale prévus le 13 mars alors que les quatre survivants prendront part à un Final Four organisé les 24 et 25 avril prochain. « Je me félicite que la Coupe de France puisse avoir lieu cette année, a confié dans le communiqué de la FF Volley son président Eric Tanguy. Dans la période compliquée que traverse le sport en général, le volley en particulier, la tenue de l'épreuve, à laquelle la Fédération est particulièrement attachée, va permettre d'offrir une meilleure visibilité au sport féminin et aux clubs professionnels, qui en ont bien besoin. » Le coup d’envoi de la Coupe de France féminine sera donné le 23 janvier prochain avec le tirage au sort du premier tour qui sera effectué en marge du match de la 15eme journée de Ligue A féminine opposant Nantes au Cannet.