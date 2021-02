Coupe de France (F) : Cannes et Aix-Venelles éliminés

C'est parti pour la Coupe de France féminin de volley 2021 ! Le premier tour se déroulait ce mardi, avec cinq matchs entre équipes de Ligue A. Mulhouse et Nantes, qui disputent la Ligue des Champions, n'entreront en lice qu'au tour suivant, en quart de finale. Le match entre Vandoeuvre-les-Nancy et St-Raphaël a quant à lui été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l'effectif varois. Le choc de ce premier tour opposait Cannes à Béziers, respectivement quatrième et deuxième de Ligue A. Et ce sont les Biterroises qui sont allées s'imposer sur la Côte d'Azur en quatre sets. Aix-Venelles, tenant du titre, s'est quant à lui incliné au tie-break (15-5 dans le dernier set) sur le terrain de Mougins, pourtant beaucoup moins bien classé en championnat (6eme contre 14eme). Chamalières, de son côté, a éliminé Terville-Florange en trois sets. Istres n'a fait qu'une bouchée du Cannet (3-0) alors que Paris-St-Cloud est allé s'imposer en quatre sets à Marcq-en-Baroeul. Les quarts de finale se dérouleront le 13 mars.



COUPE DE FRANCE (F) / 1ER TOUR

Mardi 2 février 2021

Cannes - Béziers : 1-3 (18-25, 21-25, 25-23, 17-25)

Chamalières - Terville-Florange : 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Mougins - Aix-Venelles : 3-2 (22-25, 18-25, 25-22, 25-13, 15-5)

Istres - Le Cannet : 3-0 (25-23, 25-21, 25-22)

Marcq-en-Baroeul - St-Cloud - Paris : 1-3 (25-22, 25-27, 17-25, 20-25)



Reporté : Vandoeuvre-les-Nancy - St-Raphäel