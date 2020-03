Coupe Challenge (F/Quarts de finale retour) : Béziers valide tranquillement son ticket pour le dernier carré

Béziers trace sa route. Ce mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale retour de la Coupe Challenge de volley féminin, le club français a tranquillement disposé d'Aix-la-Chapelle, en trois sets (3-0 (25-15, 25-22, 25-18)). Le score est le même qu'à l'aller et c'est donc tout naturellement que le dernier carré de la compétition accueillera ainsi la formation tricolore. Après sa défaite de samedi dernier au Cannet (3-1), en Ligue A, Béziers se remet parfaitement dans le bon sens de la marche. En revanche, rien ne va décidément plus pour le club allemand, qui enchaîne là une cinquième défaite de rang, toutes compétitions confondues. En demi-finales, Béziers affrontera l'Olympiacos. Une double confrontation prévue les 18 et 25 mars prochains. L'autre demi-finale opposera les Turques de Thy aux Allemandes de Dresdner SC.