Narbonne participait à sa première campagne européenne

Une fin de rencontre particulièrement irrespirable. Finalement, ce mardi soir, le club de Narbonne a remporté la Challenge Cup de volley masculin, au bout de trois heures de jeu. Une victoire finale grâce à son succès lors de la finale retour. Très sèchement battu à l'aller en Turquie (3-0), le club tricolore a pris sa revanche, contre la formation d'Ankara (3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-19)).Un golden score incroyable, puisqu'il a duré pas moins de 34 minutes de jeu. Finalement, les Narbonnais ont eu le dernier mot, sur le score de 21-19. Dans ce second duel, dans leur antre, les Narbonnais étaient donc transformés, avec le soutien de leur public, venu en nombre. Dans un premier set plutôt serré, mais durant lequel les locaux ont le plus souvent fait la course en tête, Narbonne a fini par le conclure à sa première opportunité (25-22).Dans le deuxième set, les débats ont, encore une fois, été particulièrement serrés. Mais, cette fois, c'est Ankara qui a donc eu le dernier mot, sur sa deuxième balle de set (25-22). A ce moment-là, rejoint à un set partout, Narbonne n'avait donc déjà plus du tout le droit à l'erreur. Dans la troisième manche, là encore, les débats sont restés serrés et les Narbonnais ont conclu à leur deuxième opportunité (25-23)., pour conclure à leur troisième balle, mais l'écart était plus conséquent (25-19). Le fameux set en or est donc ensuite arrivé. Un set qui a duré, les deux équipes se rendant alors coup pour coup. Mais, finalement, c'est donc Narbonne qui a pu exulter (21-19). Un trophée européen qui tombe dans la besace du club, qui participait à sa toute première campagne continentale. Une campagne couronnée de succès.