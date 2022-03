Challenge Cup (H/Finale aller) : Narbonne coule en Turquie

Narbonne condamné à l'exploit

Un match bien compliqué. Ce mardi après-midi, dans le cadre de la finale aller de la Challenge Cup de volley masculin, le club de Narbonne s'est lourdement incliné en Turquie, du côté d'Ankara (3-0 (25-20, 25-22, 25-23)). Dans le premier set, ce sont les Narbonnais qui ont marqué le premier point, avant de se faire rejoindre. Après également une égalisation de sa part (2-2), le club français n'a ensuite jamais cessé de courir après le score.(18-10, 19-11, 20-12, 21-13, 22-14), pour conclure à leur deuxième opportunité (25-20). Dans la deuxième manche, cette fois, les Narbonnais ont davantage fait la course en tête, et encore une fois dès le début. Les débats ont été davantage équilibrés et les Centurions sont même revenus à 20-20. Mais là encore, c'est le club turc qui a donc conclu, cette fois à sa première opportunité, sur un ace d'Oğuzhan Karasu (25-22).Enfin, c'est dans le troisième et dernier set que les hommes de Guillermo Falasca pourront avoir davantage de regrets. En effet, Narbonne, qui occupe aujourd'hui la cinquième place du classement de la Ligue A après un total de 25 rencontres déjà disputées, a alors fait la course en tête, jusqu'à compter une avance maximale de +7 (17-10, 18-11). Mais, à la faveur notamment d'un 11-3, le club d'Ankara est donc passé devant, presque au meilleur des moments (22-21). Pour ensuite aller mettre un point final à cette rencontre (25-23). Il reste donc encore la finale retour de cette Challenge Cup de volley masculin. Cette rencontre se disputera le mardi 22 mars prochain à 19h30.Quant à Narbonne, s'il veut décrocher son tout premier trophée européen, il est condamné à l'exploit. Pour cela, il devra donc évidemment s'imposer, sans perdre plus d'un set, avant ensuite de remporter un set en or de 15 points. C'est à l'issue de cette seconde manche que sera donc connu le successeur du club italien de Milan, vainqueur l'an passé contre Ankara.