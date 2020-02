Challenge Cup (H) : Un club français dans le dernier carré !

Il y aura un club français dans le dernier carré de la Challenge Cup, la troisième Coupe dans la hiérarchie européenne ! Rennes et Montpellier, respectivement co-leader et troisième de Ligue A, vont en effet s'affronter en quarts de finale dans deux (match aller en Bretagne) et trois semaines (retour dans l'Hérault). Ce mercredi en huitièmes de finale, Rennes a battu les Slovaques de Nitra 3-0 en 1h17 (25-18, 25-17, 25-21), après l'avoir déjà emporté 3-1 à l'aller. Hormis dans le troisième set, où les Slovaques ont tenu jusqu'à 21-21 avant d'encaisser les quatre derniers points, les Bretons n'ont pas été inquiétés et ont pu compter sur un bon Nikola Mijailovic (9pts) pour s'imposer.

Montpellier finit le travail

Les Héraultais, quant à eux, sont allés gagner 3-1 chez les Néerlandais de Groningue, après les avoir battus 3-0 à l'aller. Ils l'ont emporté 25-20, 22-25, 25-14, 28-26 en 1h47, grâce notamment aux 23 points et 3 blocs de Ryan Sclater, et aux 35% de réceptions réussies de Benjamin Diez. Battus par Rennes 3-1 en championnat en novembre dernier (le match retour aura lieu en mars), les Montpelliérains ne partiront pas favoris de leur quart de finale, mais disputer le match retour à domicile pourrait faire la différence. Mais Montpellier faisant partie des dix clubs s'étant émus de la présence de Rennes avant-postes de la Ligue A malgré ses problèmes financiers, l'ambiance pourrait être tendue.