Challenge Cup (H) : Grande première pour Narbonne

Première réussie pour Narbonne ! Le club de l'Aude disputait ce mardi le tout premier match européen de son histoire, en Challenge Cup, la troisième coupe dans la hiérarchie continentale, où il est la seule équipe française engagée. Les Narbonnais, actuels deuxièmes de Ligue A après avoir gagné huit de leurs dix premiers matchs, ont remporté leur seizième de finale aller sur le terrain de l'Omonia Nicosie, à Chypre.Le set le plus disputé aura été le premier. Les deux équipes ont pris les commandes tour à tour, mais à partir de 19-19, Narbonne n'a plus été mené. Le club français a bien maîtrisé le money-time, en signant un 5-2 pour finir.La rencontre a été encore plus facile ensuite. Dans le deuxième set, Narbonne a mené de 2-1 jusqu'à la fin, en comptant jusqu'à neuf points d'avance. Et dans le troisième, Nicosie a tenu jusqu'à 10-10, puis a craqué peu à peu, s'est retrouvé mené de six points et a finalement perdu la manche de trois points.Narbonne peut être plutôt serein avant le match retour, qui se déroulera la semaine prochaine. Le vainqueur de cette confrontation affrontera en huitièmes de finale celui entre les Portugais du Sporting Lisbonne et les Serbes de Nis.