Bleus : Rester au plus haut, l'objectif de Bernardinho

Les Bleus ne vont pas avoir le temps de digérer. A peine sortis de Jeux d'été desquels ils ont ramené la médaille d’or, les joueurs de l’équipe de France masculine de volleyball vont se tourner vers le championnat d’Europe, qui démarre le 1er septembre prochain. Mais, pour la première fois depuis 2012, Laurent Tillie ne sera pas là pour les guider. En effet, c’est à la légende Bernardinho que la charge de sélectionneur national revient. Récemment interrogé par le quotidien L’Equipe, le technicien brésilien a assuré avoir annoncé « dès le début que la finale opposerait la France et le Brésil » à Tokyo, où il officiait comme consultant à la télévision. Mettant en avant le fait que « la France a fait troisième sans vraie préparation » lors de la Ligue des Nations mais soulignant également que « les joueurs n'ont jamais lâché même quand ils comptaient deux ou trois points de retard », Bernardinho a justifié cette déclaration. Sacré à deux reprises champion olympique à la tête du Brésil, le nouveau patron des Bleus ne cache pas son ambition pour les trois années à venir. « L'histoire est devant nous maintenant car seulement deux équipes ont réussi à conserver leur titre olympique : l'Union Soviétique en 1964 et1968 et les États-Unis en 1984 et 1988, rappelle-t-il. Voilà notre défi. »

Bernardinho : « Rester en haut sera beaucoup plus difficile »

Interrogé sur la pression inhérente à la défense du titre olympique conquis à Tokyo, Bernardinho fait un parallèle avec son travail à la tête du Brésil après les Jeux d'été de Sydney en 2000. « Quelles que soient les conditions, on doit donner le meilleur. Peu importe qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, assure le technicien brésilien. Quand je reprends le Brésil en 2001, l'équipe vient de faire sixième aux Jeux de Sydney. Pour moi, c'est pareil. » Toutefois, la première chose que le nouveau sélectionneur des Bleus compte faire, c’est « parler aux joueurs » et « leur dire combien rester en haut sera beaucoup plus difficile ». « On ne gagne pas la médaille d’argent, assène Bernardinho. Au Brésil, à chaque fois, on a dit que nous avions perdu l’or. » Quant à sa décision de prendre en main les Bleus, le technicien brésilien met en avant le côté affectif. « J'aime le volley pratiqué par la France d'abord, qui est assez similaire au jeu brésilien, assure-t-il. Mais surtout parce que ma vie est sur le parquet. J'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière mais c'est là que mon coeur bat. J'aime développer, construire. » Alors que sa première expérience à la tête des Bleus va venir vite, Bernardinho admet que ça « ne sera pas simple de retourner au combat car les joueurs sont fatigués, mentalement et physiquement ». Toutefois, l’objectif est très clair : « Nous devons viser la prochaine médaille d'or tout de suite ». Le ton est donné !